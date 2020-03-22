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Pazarcılar sebze-meyveyi seçtirmedi

Pazarcılar sebze-meyveyi seçtirmedi Koronavirüs önlemleri kapsamında alışveriş yapan vatandaşların pazarlarda sebze-meyvelere dokunması konusundaki yasak Manavgat pazarlarında uygulanmaya başladı.

22.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:43
Pazarcılar sebze-meyveyi seçtirmedi
ANTALYA - Koronavirüs önlemleri kapsamında alışveriş yapan vatandaşların pazarlarda sebze-meyvelere dokunması konusundaki yasak Manavgat pazarlarında uygulanmaya başladı. Pazardaki tüm esnaflar eldivenle satış yaparken, sebze ve meyveleri poşetlere kendilerinin koydukları, vatandaşa seçtirmedikleri gözlendi.
Pazar tezgahında alacağı ürünü seçerek almayı alışkanlık haline getiren bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken vatandaşların büyük bölümü ise güzel bir uygulama olduğunu belirttiler.
Ticaret Bakanlığının Korana virüs önlemleri kapsamında market, manav ve pazarlarda ambalajsız ürünlerin seçilmesini yasaklamasının ardından Manavgat pazarlarında ilk alışveriş yapıldı. Cumartesi pazarındaki tüm esnaflar ellerinde eldivenlerle satış yaparken, vatandaşların istediği sebze-meyveyi kendileri poşete koyarak müşterilerine verdiler.
Bu durum alış-veriş yapanların alacakları ürünü seçerek almasıyla ünlü Manavgat pazarlarında az sayıda vatandaş tarafından yadırganırken, vatandaşların tamamına yakın bölümü ise uygulamayı yerinde buldu.Pazarda satış yapan esnaflardan bazıları, tezgah başında ürünü poşete koyup vatandaşa verirken, parayı ise bir başkası alarak hijyen konusunda hassaslıklarını ortaya koydular.
Konunun esnafın veya vatandaşın değil toplumun ortak sorunu olduğuna dikkat çeken esnaflar "Biz bakanlığın kararı doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bakanlığın aldığı kararın çok doğru bir karar olduğuna inanıyoruz. Manavgat'ta alacağı sebze-meyveyi seçme alışkanlığı olan vatandaşlarımız doğal olarak bunu biraz yadırgadı. Ama onlar da bunun kendi sağlıkları açısından iyi olduğunu anlayınca duruma saygı gösteriyor. Bizler vatandaşımızın istediği ürünü, kendi gösterdiklerini poşete koyarak yine de seçmelerine yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştular. Pazarcılar sebze-meyveyi seçtirmedi

Kaynak: İHA

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Pazarcılar sebze-meyveyi seçtirmedi
Etiketler : Koronavirüs, Manavgat, Genel

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