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Pazarcılar sebze ve meyveyi seçtirmedi

Korona virüs önlemleri kapsamında pazarlarda sebze-meyvelere dokunma yasağı, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki pazarlarda uygulanmaya başladı.

22.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:46
Pazarcılar sebze ve meyveyi seçtirmedi
Korona virüs önlemleri kapsamında pazarlarda sebze-meyvelere dokunma yasağı, Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki pazarlarda uygulanmaya başladı. Eldivenle satış yapan pazar esnafı, sebze ve meyveleri poşetlere kendileri koyup müşterilerine verdi.

Ticaret Bakanlığının korona virüs önlemleri kapsamında market, manav ve pazarlarda ambalajsız ürünlerin seçilmesini yasaklamasının ardından Manavgat pazarlarında ilk alışveriş yapıldı. Cumartesi pazarındaki tüm esnaflar ellerinde eldivenlerle satış yaparken, vatandaşların istediği sebze ve meyveyi kendileri poşete koyarak müşterilerine verdiler. Bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken, vatandaşların büyük bölümü ise güzel bir uygulama olduğunu belirttiler. Pazarda bazı esnaflar ürünü poşete koyup vatandaşa verirken, parayı ise bir başkasının alarak hijyene dikkat ettiği gözlendi.

Konunun esnafın veya vatandaşın değil toplumun ortak sorunu olduğuna dikkat çeken esnaflar, "Biz bakanlığın kararı doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bakanlığın aldığı kararın çok doğru bir karar olduğuna inanıyoruz. Manavgat'ta alacağı sebze-meyveyi seçme alışkanlığı olan vatandaşlarımız doğal olarak bunu biraz yadırgadı. Ama onlar da bunun kendi sağlıkları açısından iyi olduğunu anlayınca duruma saygı gösteriyor. Bizler vatandaşımızın istediği ürünü, kendi gösterdiklerini poşete koyarak yine de seçmelerine yardımcı oluyoruz" dediler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Manavgat, Antalya, Güncel

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