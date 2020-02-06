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Pazarcılara hırka ve bere dağıtıldı

Merzifon'da soğuk hava nedeniyle belediye tarafından pazarcı esnafına, polar hırka ve bere dağıtıldı.

06.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:21Pazarcılara hırka ve bere dağıtıldı
'da soğuk hava nedeniyle belediye tarafından pazarcı esnafına, polar hırka ve bere dağıtıldı.

Ulusal ve market zincirlerine rağmen ayakta durmaya çalışan pazarcı esnafını işleri başında ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, Zabıta Müdürü Şule Civan ile Merzifon Bakkal Bayi Manavlar ve Esnaf Odası Başkanı Recep Kırbaş, hava soğukluğu dolayısıyla esnaflara polar hırka ve bere hediye etti.

Burada bir açıklama yapan Ergül, "Evlerinin geçimini sağlamak üzere her koşulda özveriyle emek harcayan pazar esnafımızı perşembe pazarımızda ziyaret ederek soğuk havalarda kendilerini sıcak tutmaya katkıda bulunacağını düşündüğümüz polar hırka ve bere hediye ettik" dedi. - AMASYA

Merzifon, Güncel

Kaynak: İHA

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