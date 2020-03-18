Pazarcılara maske ve eldiven dağıtıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtıldı.
18.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:47
Mardin 'in Nusaybin ilçesinde pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtıldı.
Sabah saatlerinde Hınıs Caddesi üzerinde kurulan Çarşamba Pazarına gelen Nusaybin Belediyesine bağlı Zabıta Ekipleri, pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak koronavirüs önlemleri hakkında bilgi verdi.Daha sonra pazarcı esnaflara maske ve eldiven dağıtan Zabıtalar, esnafın hijyen ve belirtilen tedbirlere uymaları istendi.Nusaybin Belediye Özel Kalem Müdürü Burak Eryılmaz, Nusaybin Belediyesi olarak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ın talimatıyla koronavirüs önlemleri için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.İçişleri Bakanlığının genelgesi çerçevesinde Zabıtaların günlük olarak umuma açık yerlerin kapalı tutulması için denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Eryılmaz, tedbirler kapsamında pazarda esnaflık yapan tüm tezgahtarlara maske ve eldiven dağıtımı yaptıklarını kaydetti.Nusaybin Belediyesinin uygulamasından dolayı memnun olduklarını dile getiren pazarcı esnafı ise, vatandaşların da pazarda hijyen kurallarına uymalarını, özellikle meyve ve sebzeleri seçerken kendi başlarına değil eldivenli personelden yardım almalarını istedi.
Sabah saatlerinde Hınıs Caddesi üzerinde kurulan Çarşamba Pazarına gelen Nusaybin Belediyesine bağlı Zabıta Ekipleri, pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak koronavirüs önlemleri hakkında bilgi verdi.Daha sonra pazarcı esnaflara maske ve eldiven dağıtan Zabıtalar, esnafın hijyen ve belirtilen tedbirlere uymaları istendi.Nusaybin Belediye Özel Kalem Müdürü Burak Eryılmaz, Nusaybin Belediyesi olarak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ın talimatıyla koronavirüs önlemleri için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.İçişleri Bakanlığının genelgesi çerçevesinde Zabıtaların günlük olarak umuma açık yerlerin kapalı tutulması için denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Eryılmaz, tedbirler kapsamında pazarda esnaflık yapan tüm tezgahtarlara maske ve eldiven dağıtımı yaptıklarını kaydetti.Nusaybin Belediyesinin uygulamasından dolayı memnun olduklarını dile getiren pazarcı esnafı ise, vatandaşların da pazarda hijyen kurallarına uymalarını, özellikle meyve ve sebzeleri seçerken kendi başlarına değil eldivenli personelden yardım almalarını istedi.
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Kaynak: AA
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