Haberler » Güncel » Pazarcılara Türk bayrağı dağıtıldı

Pazarcılara Türk bayrağı dağıtıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine destek vermek amacıyla Kapalı Pazar Yeri'ndeki pazarcılara Türk bayrağı dağıtımı yapıldı.

19.10.2019 15:46Pazarcılara Türk bayrağı dağıtıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine destek vermek amacıyla Kapalı Pazar Yeri'ndeki pazarcılara Türk bayrağı dağıtımı yapıldı.

Bandırma Balıkçılar, Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Erkan Alpsu, Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak amacıyla esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu yok etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve şu an itibari ile ara verilen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Türk bayrağı dağıtımı yaptıklarını belirten Oda Başkanı Erkan Alpsu "Kahraman askerlerimiz için herkesin elinden geleni yapmasına inandığımız için biz de esnafımıza ve vatandaşlarımıza Türk bayrağı dağıtıyoruz. Her zaman Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu dosta düşmana göstermek istedik" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:08 Kayseri'de Toplu Açılış Töreni
17:08 19 Ekim Muhtarlar Günü
17:03 Hisarcıklıoğlu: "Diyarbakır kültürün sağlam kalesidir"
17:03 Hacire Akar oğlunu terörden kurtardı, mürüvvetini gördü
17:07 Kayseri bakan akar: şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir
17:07 Kars'ta 100 çocuk sinemayla buluştu
17:06 Türkiye'den Arnavutluk'taki yetimlere yardım
19.10.2019 17:09:33