Pazarcılardan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde pazarcı esnafı, kendi aralarında hazırladıkları sebze ve meyve dolu poşetleri, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıttı.

Saray'da çarşamba günleri kurulan pazarda tezgah açan esnaf, sattıkları ürünlerden belli miktarlarda poşetleme yaparak, ihtiyaç sahiplerinin alması için hazırladı. Pazarın girişine ise 'Komşun aç iken tok uyuyamam, diyorsan imkanın varsa bırak ihtiyacın var ise al' yazısı asıldı.

Saray Pazarcılar Odası Başkanı Sunay Ümük, ülke olarak zorlu sürecin hep birlikte atlatılacağını belirterek, "Biz pazarcılar olarak bugün burada her türlü tedbirimizi aldık. Burada esnafımızla birlikte bugün ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için her esnafımız sattığı ürünlerden gönlünden geçtiği kadarıyla hazırlayıp pazarın girişinde açtığımız tezgahta vatandaşlarımıza veriyoruz. Burada ben tüm esnaf arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Hangi arkadaşımıza gittiysek 'Nasıl yardımcı olabiliriz?' dediler. Çok mutlu olduk. Allah'ın izniyle bizler Türk halkı olarak yeter ki birlik ve beraberliğimizi kaybetmeyelim" diye konuştu.

Öte yandan pazarda koronavirüs tedbirleri kapsamında, belediye ekiplerince önlemler de artırıldı. Pazara gelenlere maske kontrolü yapılırken, maskesi olmayanlar, alana alınmadı. Zabıta ekipleri, pazarcı esnafının da maske ve eldiven kontrolünü yaptı.

Kaynak: DHA