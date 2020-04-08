Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pazarcılardan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde pazarcı esnafı, kendi aralarında hazırladıkları sebze ve meyve dolu poşetleri, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıttı.

08.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:26
Pazarcılardan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde pazarcı esnafı, kendi aralarında hazırladıkları sebze ve meyve dolu poşetleri, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıttı.

Saray'da çarşamba günleri kurulan pazarda tezgah açan esnaf, sattıkları ürünlerden belli miktarlarda poşetleme yaparak, ihtiyaç sahiplerinin alması için hazırladı. Pazarın girişine ise 'Komşun aç iken tok uyuyamam, diyorsan imkanın varsa bırak ihtiyacın var ise al' yazısı asıldı.

Saray Pazarcılar Odası Başkanı Sunay Ümük, ülke olarak zorlu sürecin hep birlikte atlatılacağını belirterek, "Biz pazarcılar olarak bugün burada her türlü tedbirimizi aldık. Burada esnafımızla birlikte bugün ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için her esnafımız sattığı ürünlerden gönlünden geçtiği kadarıyla hazırlayıp pazarın girişinde açtığımız tezgahta vatandaşlarımıza veriyoruz. Burada ben tüm esnaf arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Hangi arkadaşımıza gittiysek 'Nasıl yardımcı olabiliriz?' dediler. Çok mutlu olduk. Allah'ın izniyle bizler Türk halkı olarak yeter ki birlik ve beraberliğimizi kaybetmeyelim" diye konuştu.

Öte yandan pazarda koronavirüs tedbirleri kapsamında, belediye ekiplerince önlemler de artırıldı. Pazara gelenlere maske kontrolü yapılırken, maskesi olmayanlar, alana alınmadı. Zabıta ekipleri, pazarcı esnafının da maske ve eldiven kontrolünü yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Saray, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Pazarcılardan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sebze ve meyve - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Son Dakika Güncel Haberleri

18:54: Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Haber 18:54: Erzurum'da, koronavirüsü yenen 2 doktor taburcu oldu - Haber 18:54: Barajda bulunan beden parçalarının Özcan Eren'e ait olduğu kesinleşti - Haber 18:54: Sinop'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında ilçeler arası seyahat yasağı getirildi - Haber 18:53: Kulp şehidinin eşinden yürek yakan ağıt - Haber 18:31: Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi - Haber 18:10: Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz - Haber 17:41: Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti - Haber 17:16: İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin