Haberler » Güncel » Aldığı mandalinayı beğenmeyince pazarcıları vuran emekli polis tahliye edildi

Aldığı mandalinayı beğenmeyince pazarcıları vuran emekli polis tahliye edildi

Bursa'da aldığı mandalinayı beğenmeyince 2 pazarcıyı silahıyla yaralayan emekli polis tahliye edildi.

29.10.2019 09:01

Bursa'da aldığı mandalinayı beğenmeyince 2 pazarcıyı vuran emekli polis tahliye edildi.

2017 yılı Ekim ayında meydana gelen olayda, aldığı mandalinayı beğenmeyen emekli polis memuru Gürkan E., tartıştığı pazarcıları Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu'yu vurdu. Olayın ardından emekli polis memuru tutuklandı.

Hakkında 'adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan müebbet, 'kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olmak' suçundan da 3 yıl hapis cezası istenen Gürkan E.'nin yargılanmasına Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Gürkan E., "Beni dövmeye kalktılar. Sopa ile vurmaya başladılar. Kendimi korumak için silahımı çıkarmıştım. Pişmanım. Kendilerinden özür diliyorum" dedi.

ADLİ TOP'TAN RAPOR BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, duruşmada silahla yaralanan Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar verip, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Aldığı mandalinayı beğenmeyince pazarcıları vuran emekli polis tahliye edildi

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


YORUMLAR (7)
M.KARACA:sen adama sopalarla grup halinde saldırırsan. . . . . . . . . . . . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
FENEVLİ:ADALET?
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SEMS:Anlaşılan Hakim de pazarcılardan dertli.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ADLİ TOP NEDİR YA:ADLİ TOP''TAN RAPOR BEKLENİYOR
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
OGUZ:Yapanin yanina kar kaldigi bir ulke
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
BABÜR:bazı pazarcılar çok agresif müşteriyi hemen azarlıyor, sanırım bu sefer yanlış kişiye çattılar
Yayından Kaldır
12 3
Cevap yaz
MEHMET:Simdi by emsal teskil eder adamlar Eti begenmedim elmasi curuk cikti diye birbirini vurmaya baslar. Nasil saliniverir Boyle insanlar anlamak zor.
Yayından Kaldır
4 4
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
15:35 Doğa harikası Ulugöl'de sonbahar renkleri
15:34 Diyarbakır'da cumhuriyet bayramı coşkusu
15:34 Kars doğruyol köyünde cumhuriyet coşkusu
15:34 Kktc'de eğitim uçağı düştü 2 kişi öldü
15:34 Hatay iskenderun'da cumhuriyet coşkusu
15:34 Antalya-4 gündür kayıp oğluna seslendi yalvarıyorum, dön gel artık
15:34 Konya motosiklet sürücüsü ibrahim'in öldüğü kaza kamerada
29.10.2019 15:36:32