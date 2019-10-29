Haberler » Güncel » Pazarcıları vuran emekli polise tahliye

Pazarcıları vuran emekli polise tahliye

Bursa'da aldığı mandalinayı beğenmeyince 2 pazarcıyı vuran emekli polis tahliye edildi.

29.10.2019 12:20
Bursa'da aldığı mandalinayı beğenmeyince 2 pazarcıyı vuran emekli polis tahliye edildi.
2017 yılı Ekim ayında meydana gelen olayda, aldığı mandalinayı beğenmeyen emekli polis memuru Gürkan E., tartıştığı pazarcıları Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu'yu vurdu. Olayın ardından emekli polis memuru tutuklandı. Hakkında 'adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan müebbet, 'kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olmak' suçundan da 3 yıl hapis cezası istenen Gürkan E.'nin yargılanmasına Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Gürkan E., "Beni dövmeye kalktılar. Sopa ile vurmaya başladılar. Kendimi korumak için silahımı çıkarmıştım. Pişmanım. Kendilerinden özür diliyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmada silahla yaralanan Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar verip, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
(İHA)
Pazarcıları vuran emekli polise tahliye

Ömer Dönmez, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:16 Manisa'da 1923 kişi harmandalı oynadı
18:16 Spor dünya işitme engelliler bisiklet şampiyonası, gaziantep'te başladı
18:16 Antalya bedenleriyle ay yıldız oluşturup, kumaşları birleştirerek türk bayrağı yaptılar
18:16 Sivas'ta yem fabrikası ve süt işleme tesisi temeli atıldı
18:15 "Amerika Yüzyılının Sonunda Türkiye, Rusya ve Çin" konferansı" - BAKÜ
18:14 Tarihi balık-ekmek turizm kooperatifi başkanı: ibb'nin tebligatı ulaştı
18:14 Tunceli'de cumhuriyet bayramı coşkusu
29.10.2019 18:23:34