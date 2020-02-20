Pazarcıların domates ve salatalıkları kasalarıyla çalındı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kurulan perşembe pazarı için, pazar yerine esnaf tarafından gece getirip bırakılan domates, salatalık ve patlıcanlar kasalarıyla çalındı. Pazarcılardan Emine Top, "Ben üç çocuk okutuyorum. Oğluma az az para gönderirken, malzemem çalınınca ben ne göndereceğim çocuğuma" dedi.

Manavgat'ta bugün kurulan semt pazarı için dün gece, pazar yerine bırakılan Asım Uslu'nun 7 kasa domatesi, Emine Top'un 1 kasa salatalığı ve 2 kasa patlıcanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah ortaya çıkan hırsızlık olayıyla ilgili polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Pazar esnafı da pazarlara güvenlik kamerası takılmasını ve bekçi konulmasını istedi.

Eşi Mehmet Top'la birlikte 22 yıldır 4 metrelik tezgahta sebze sattığını anlatan Emine Top, 3 oğlunu üniversitede okutmaya çalıştığını söyledi. Top, "22- 23 yıldır buranın pazarcısıyım. Bekçi istiyoruz, kamera istiyoruz. Her gün hırsızlık oluyor. Cumartesi günü bir komşunun malını yükleyip, götürdüler. Şimdi benimkini. Ben üç çocuk okutuyorum. Çocuklarıma harçlık yollamam gerekiyor. Biri İstanbul'da, biri Isparta'da, biri Rize'de okuyor. Ben ucu ucuna denk getiriyorum. Oğlum cumartesi günü 'Anne, 100 lira gönderin' dedi. Bende 'Oğlum ablan göndersin, 100 lira neyine yetecek' dedim. Bana 'İdare ederim anne' dedi. Ben oğluma az az para gönderirken, benim malzemem götürülünce ne göndereceğim çocuğuma" diye konuştu.

'2 GÜNLÜK KARIMIZ GİTTİ'

Mehmet Top da perşembe pazarının turizm pazarı olduğunu, kendilerinin bu nedenle ürünleri geceden getirmek zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Mecburen malımızı geceden getirmek zorundayız. Yoksa pazara giremeyiz. Dün gece de aynı şekilde malımızı getirdik, kendi yerimize bıraktık. Sabah geldiğimizde 1 kasa salatalık, 2 kasa patlıcanın olmadığını gördüm. Zararımız 500 lira civarında. 2 günlük karımız gitti. Bu işe çözüm bulunmalı" dedi.

'400 LİRA ZARARIM VAR'

7 kasa domatesi çalınan Asım Uslu da "Geceden geldik, malımızı indirdik. Üzerini kapattık ve bağladık. Sabah geldiğimizde 7 kasa salkım domatesin eksik olduğunu gördüm. Şu anda mevsimden dolayı fiyatlar pahalı. 400 lira zararım var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Kapalı pazarlara güvenlik kamerası takılmalı ve bekçi konulmalı" şeklinde konuştu.