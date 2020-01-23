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Pazarcıların kabusu olan oto hırsızı yakalandı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, otomobillerden para ve değerli eşya çaldığı tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

23.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:59Pazarcıların kabusu olan oto hırsızı yakalandı

MUĞLA'nın ilçesinde, otomobillerden para ve değerli eşya çaldığı tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yatağan ilçesinde günleri kurulan semt pazarına kırsal mahallelerden gelen vatandaşların arabalarında son zamanlarda hırsızlık olayları arttı. Hırsızlık şüphelilerinin, özellikle, kapısı diğer araçlara göre kolaylıkla açılabilen eski model araçlardan hırsızlık yaptıkları belirlendi. Güvenlik güçleri yapılan şikayetlerde, 18 Aralık 2019 ve 15 Ocak 2020 tarihlerinde pazar çevresindeki araçlardan 10 bin 800 lira ve değerli eşyalar çalındı. Mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi.22 Ocak'ta kurulan Çarşamba pazarında neredeyse bütün ekiplerin sokak sokak gezerek eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı. Sürdürülen aramalarda şüpheli, özellikle kırsal mahallerden gelen vatandaşların araçlarını park ettiği Yeni Mahalle'deki boş arazide yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çok sayıda Renault marka Toros model araçların kapı kilit anahtarı ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenilen E.E. (41), çıkarıldığı mahkemece, 'otodan hırsızlık' suçuyla tutuklandı.



Çarşamba, Yatağan, Güncel

Kaynak: DHA

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