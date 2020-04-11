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Pazarcıların ürünlerini valilik satın aldı

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle pazarcıların elinde kalan sebze ve meyveleri satın alma sözü veren Vali Davut Gül verdiği sözü yerine getirdi.

11.04.2020 23:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:36
Pazarcıların ürünlerini valilik satın aldı
Gaziantep 'te korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle pazarcıların elinde kalan sebze ve meyveleri satın alma sözü veren Vali Davut Gül verdiği sözü yerine getirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle pazarcıların elinde kalan ürünleri satın alma sözü verdi. Verdiği sözü tutan Vali Gül, pazara çıkamayan esnafın ürünlerinin satın alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazarcı esnafımızdan pazara çıkamadığı için bozulma ihtimali olan ürünlerini istiyorlarsa satın alacağımızı açıklamıştık, çok şükür hepsini satın aldık. Yarın müstakil manavlarla halde müstahsile ait ürünleri satın alacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
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