Pazarcıların yer kavgası kanlı bitti
Pazarcıların yer kavgası kanlı bitti Yaşanan tartışma kavgaya dönünce ikili birbirlerine sopa ve demirlerle vurmaya başladı Bilecik'te komşu iki pazarcı arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönünce iki kişi yaralandı.
09.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:32
Pazarcıların yer kavgası kanlı bittiYaşanan tartışma kavgaya dönünce ikili birbirlerine sopa ve demirlerle vurmaya başladı
BİLECİK - Bilecik 'te komşu iki pazarcı arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönünce iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik'te her hafta Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarın tuhafiye ayakkabıcı tezgahı kuran Ekrem Çetintaş ile giyim malzemesi satan Nuri Çakıcı arasında yer tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma kavgaya dönünce ikili birbirlerine sopa ve demirlerle vurmaya başladı. İkili çeşitli yerlerinden yaralanırken, kavgayı diğer pazarcı esnafı ayırdı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı alanda geniş çaplı incelemeler başlatırken, güvenlik kamerasının önünde olay sonrası güvenlik kamerasının çalışmadığı öğrenildi.Olayı gören bir pazarcı esnafı, tezgahların açıldıktan sonra şahısların birbirlerine girdiğini anlatarak, "Biz araya girdik, ayırdık. İki yaralı vardı. Kavga edenler 4 kişiydi. 2 oradan 2 buradan" dedi.Öte yandan Nuri Çakıcı'nın 2 hafta önce şuan tezgah açtığı yeri 1 yıllığına kiraladığı, o yere de Ekrem Çetintaş daha önceden belediye haftalık kira bedeli ödeyerek tezgah açtığı öğrenildi.
BİLECİK - Bilecik 'te komşu iki pazarcı arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönünce iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik'te her hafta Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarın tuhafiye ayakkabıcı tezgahı kuran Ekrem Çetintaş ile giyim malzemesi satan Nuri Çakıcı arasında yer tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma kavgaya dönünce ikili birbirlerine sopa ve demirlerle vurmaya başladı. İkili çeşitli yerlerinden yaralanırken, kavgayı diğer pazarcı esnafı ayırdı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı alanda geniş çaplı incelemeler başlatırken, güvenlik kamerasının önünde olay sonrası güvenlik kamerasının çalışmadığı öğrenildi.Olayı gören bir pazarcı esnafı, tezgahların açıldıktan sonra şahısların birbirlerine girdiğini anlatarak, "Biz araya girdik, ayırdık. İki yaralı vardı. Kavga edenler 4 kişiydi. 2 oradan 2 buradan" dedi.Öte yandan Nuri Çakıcı'nın 2 hafta önce şuan tezgah açtığı yeri 1 yıllığına kiraladığı, o yere de Ekrem Çetintaş daha önceden belediye haftalık kira bedeli ödeyerek tezgah açtığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Pazarcıların yer kavgası kanlı bitti
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