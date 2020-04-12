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Pazarcılık yapan genç sağlıkçı korona virüsle mücadele etmek istiyor

Aksaray'da 3 yıldır atama bekleyen ve pazarcılık yaparak geçimini sağlayan 23 yaşındaki sağlıkçı Murat Andıç, "Ülkemiz ve milletimiz zor durumda.

12.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:19
Pazarcılık yapan genç sağlıkçı korona virüsle mücadele etmek istiyor
Aksaray 'da 3 yıldır atama bekleyen ve pazarcılık yaparak geçimini sağlayan 23 yaşındaki sağlıkçı Murat Andıç, "Ülkemiz ve milletimiz zor durumda. Sağlık kuruluşlarında yer almak istiyorum" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürerken, 2017 yılında Kapadokya Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Paramedik Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Murat Andıç, Aksaray'da semt pazarlarında pazarcılık yaparak geçimini sağlıyor. 3 yıldır atama bekleyen genç sağlıkçı, korona virüsle savaşta devletin ve milletin yanında yer alarak mücadele etmek istediğini belirterek, "Mezun olduğum yıl KPSS'den aldığım 83 puanla atama bekleyen sağlıkçılardan bir tanesiyim. Şuan korona virüs belasından dolayı ülkemiz ve milletimiz zor durumda olduğu için sağlık kuruluşlarında yer almak istiyorum. Pazarda çalışacağıma şuan bir sağlık kuruluşunda çalışmayı, ülkeme ve milletime yardım etmeyi çok istiyorum" dedi.

Genç sağlıkçı, her gün semt pazarlarında tezgah açarak kardeşleri ile birlikte sebze ve meyve satarak geçimini sağlıyor. Kendinden fazla puan alan sağlıkçıların gerisinde kalarak atanamayan Andıç, ülkenin bu zor zamanlarında devlet ve milletin yanında yer alarak sağlık alanında hizmet vermek istediğini söyledi. Korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde sağlıkçıların özverili çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Andıç, hazır kıta beklediğini sözlerine ekledi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, Genç, Güncel
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