Pazarcılıktan Avrupa şampiyonasına

Pazarcılık yaparak kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayan Diyarbakırlı Yakup Erat, kick boksta önemli derecele imza attı. Şu ana kadar 2 Avrupa üçüncülüğü, 1 Türkiye ikinciliği ve 1 de Türkiye üçüncülüğüne imza atan şampiyon pazarcı, sporuna daha fazla zaman ayırmak için yetkililerden yardım bekliyor.



Yakup Erat, Diyarbakırlı bir ailenin 6 çocuğundan en küçüğü. 15 yaşında olan ve geleceğe umutla bakan Yakup, hayatın zorluklarıyla küçük yaşta tanıştı. Korkmayan ve dört elle hayata sarılan Yakup, hem ekmeğini babasıyla birlikte pazarcılık yaparak kazanıyor hem de çok sevdiği kick boks sporunu yapıyor. 7 yıl önce başladığı kick boksta önemli dereceler elde eden Erat, 2 Avrupa üçüncülüğü ve Türkiye ikinciliğine imza attı. 10. sınıf öğrencisi olan Yakup Erat, idmanlarında arda kalan zamanlarını da babasına pazarcılık yaparak değerlendiriyor.



İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Erat, hedefinin Türkiye'nin ve dünyanın en iyi sporcuları arasında yer almak olduğunu söyledi. Erat, "7 yıldır kick boks yapıyorum, babamın ısrarı üzerine başladım. Normal günlerde okula gidiyorum okul çıkışı babamın yanında pazarcılık yapıyorum. Pazardan sonra ise idman yapmak için salona geliyorum. Erzurum'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacağım, sponsorumuz olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz, gidemiyoruz. Bize destek olunmasını istiyorum. Şimdiye kadar bir tane Türkiye 3'lüğüm, bir tane Türkiye ikinciliğim ve 2 defa da Avrupa 3'üncüsü oldum" dedi.



"Amacımız çocukları spora yönlendirmek"



17 yıldır kick boks Antrenörlüğünü yapana ve kick boks milli takım antrenörü Hacı Heybet Alan, amaçlarının çocuklara sporsal faaliyetler öğreterek terör ve uyuşturucudan uzak tutmak istediklerini dile getirerek yetkililerden destek beklediğini söyledi. Alan, "Bizim amacımız Diyarbakır'daki gençleri sporsal anlamda kazanma, farklı yönlere gitmelerini engelleyerek spora yönlendiriyoruz. Bunlar için illaki imkan lazım, imkanlar kısıtlı olduğu için Diyarbakır bölgesini az çok herkes biliyor, hepsi fakir çocuklardır. Amaç teröre ve uyuşturucuya gitmemeleri, Diyarbakır zaten hep ön yargılı, bu ön yargılardan kurtulmak istiyoruz. Biz artık terörle, uyuşturucuyla değil de şampiyonlarla, başarılarla anılmasını istiyoruz. Yakup'ta bunlardan biri, Yakup ilk yaz okulundan buraya geldi. Yaz tatilini değerlendirme amaçlı geldi, bizde ondaki cevheri görünce devam etmesini istedik. Yakup gibi nice sporcularda var, biz gençlere sahip çıkmak istiyoruz, buradan yetkililere seslenmek istiyoruz, bunlar sadece bizlerle olacak iş değil" diye konuştu.



"Her aldığımız madalya uyuşturucuya ve teröre vurulan bir darbedir"



Alan, Diyarbakırlı çocuklara destek verilirse uyuşturucu ve terörün bitebileceğini vurgulayarak aldıkları her madalyanın teröre ve uyuşturucuya bir darbe olduğunu ifade etti. Alan, "Diyarbakır'da birçok şey yapılıyor birazda spora ve Diyarbakır çocuklarına destek verilse, burada terör ve uyuşturucu biter. O kadar yetenekli sporcularımız var ki, destek olmadığı için mecbur bırakıyorlar. Bıraktıkları zamanda farklı yönlere gidiyorlar. Bizim her aldığımız madalya uyuşturucuya ve teröre vurulan bir darbedir. Biz dikenler içerisinde gül yetiştiriyoruz, ama imkanlarımız kısıtlı. Kendimiz için istemiyoruz, çocuklar için destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Yakup'un babası İdris Erat ise oğluyla gurur duyduğunu, 2011'den beri sokaklarda kalmaması için spora gönderdiğini hocasının beklediği cevhere destekçi olarak karşılık vererek bugünlere geldiğini kaydederek, her zaman boş vaktinde kendisine pazarda yardım ettiğini aktardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA