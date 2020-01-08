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Pazarda 4 yaşındaki çocuğuyla sebze satarak geçimini sağlıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Gülbahar Kaya, 4 yaşındaki oğlu ile pazarda sebze satarak geçimini sağlıyor.

08.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:13 Pazarda 4 yaşındaki çocuğuyla sebze satarak geçimini sağlıyor
'in ilçesinde yaşayan Gülbahar Kaya, 4 yaşındaki oğlu ile pazarda sebze satarak geçimini sağlıyor.

Kızıltepe Yeni Mahalle'de yaşayan 35 yaşındaki Gülbahar Kaya, 10 yıl önce Adana'dan Kızıltepe'ye yerleşti. Bir çocuk annesi olan Kaya, eşi de adli bir suçtan dolayı hapishanede olduğu için evin bütün yükünü sırtladı. Alzheimer olan kayınvalidesine de bakmakla yükümlü olan Kaya, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra pazarcılık yapmaya başladı. Kaya, 4 yaşındaki oğlu Berat'ı bırakacak kimsesi olmadığı için beraberinde pazara getiriyor. Berat oyuncak kamyonuyla oynarken annesi de tezgahındaki yeşillikleri satmaya çalışıyor.

Evin geçimini sağlamak için pazarda yeşil sebze sattığını söyleyen Kaya, "Pazarcılık erkek işidir, zordur. Kışın soğuğunda oğlum Berat ile beraber çıkıyorum, kaynanam alzheimer eve bırakamıyorum. Onunla beraber akşama kadar bazen pazara geliyorum bazen geziyorum. O şekilde evin geçimini sağlamaya çalışıyorum. Evde benden başka çalışacak kimse olmadığı için ben sorumluluk aldım" dedi.

Pazarda tezgahtarlık yapan Sadettin Dağlı, Kaya'yı takdir ettiğini ifade ederek Kaya'ya destek çıkılmasını istediğini söyledi. - MARDİN

Gülbahar Kaya, Yeni Mahalle, Kızıltepe, Mardin, Yaşam

Kaynak: İHA

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