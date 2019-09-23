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Pazarda çukuru fark edemeyen yaşlı kadın hastanelik oldu

Pazarda çukuru fark edemeyen yaşlı kadın hastanelik olduBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazarda önündeki çukuru fark edemeyince ayağı takılan yaşlı kadın yaralandı.

23.09.2019 13:12
Pazarda çukuru fark edemeyen yaşlı kadın hastanelik oldu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazarda önündeki çukuru fark edemeyince ayağı takılan yaşlı kadın yaralandı.
75 yaşındaki Emine B, yakınlarıyla birlikte pazara alışveriş için gitti. Pazarda yürüdüğü sırada önündeki çukuru fark edemeyince ayağı takılarak düştü. Yere düşen kadının yardımına çevredekiler yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Pazarda çukuru fark edemeyen yaşlı kadın hastanelik oldu

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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