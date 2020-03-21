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Pazarda elle seçme yasağında 'güven' endişesi

Tokat'ta, semt pazarları ile manavlarda elle sebze ve meyve seçiminin yasaklanması kararını olumlu karşılayan vatandaşlar pazarcılardan poşetlere çürük çarık ürün koymamasını beklediklerini söyledi.

21.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:35
Pazarda elle seçme yasağında 'güven' endişesi
Tokat 'ta, semt pazarları ile manavlarda elle sebze ve meyve seçiminin yasaklanması kararını olumlu karşılayan vatandaşlar pazarcılardan poşetlere çürük çarık ürün koymamasını beklediklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler gereği semt pazarları ile manavlarda elle sebze ve meyve seçiminin yasaklandı. Alınan karar gereği pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacağı bildirildi. Uygulamanın hayata geçmesinin ardından Tokat'ta kurulan ilk semt pazarında satışa sunulan ürünlerin üzerine esnaflar uyarı afişleri yerleştirdi. Uygulamadan haberi olmayanlar bazı vatandaşların ise eldivensiz sebze ve meyve seçmeye çalıştığı görüldü. Pazarcılar müşterilerinden ürünlere dokunmamaları isterken, vatandaşlar da pazarcılardan kalitesiz ürünlerin poşetlere doldurulmamasını istedi.

"Eve gittiğimizde çürük çarıklarla karşılaşıyoruz"

Mahmutpaşa Mahallesinde kurulan semt pazarından alışveriş yapan Çetin Kamil Genç, hijyenin her şeyden önemli olduğunu ifade ederek, "Pazar yerlerinde esnaflar genelde ürün seçtirmiyorlardı. Fakat seçmeden aldığımız ürünlerde de eve gittiğimizde çürük çarıklarla karşılaşıyoruz. Yazık günahtır, bunu Pazar esnafımızın fırsata çevirmemesi gerekir. Herkes 3-5 kuruş verip bir şeyler almak istiyor. Ama eve gittiğimde poşette istediği malı göremeyince hayal kırıklığına uğruyor. Ben pazarcı esnafından bunlara dikkat etmelerini istiyorum" dedi.

"Bizim pazarlarımızda hileli hurdalı pek işler olmuyor"

Semt pazarında poşetlere sarımsak koyarak satan İdris Kaya ise alınan kararın çok önemli olduğunu ve olumlu karşıladıklarını ifade ederek, "Sakatını çürüğünü koymamak kaydı ile güzel bir uygulama. Bizim pazarlarımızda hileli hurdalı pek işler olmuyor. Bizde 5-10 liralık ürünleri tartarak poşetlere koruyarak satıyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Tokat, Güncel

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