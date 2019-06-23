23.06.2019 12:07
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Pazarda hırsızlık yapan 9 çocuk annesi yakalandı

Pazarda hırsızlık yapan 9 çocuk annesi yakalandı

ADANA'da semt pazarında alışveriş yapan 3 kadının cüzdan ve cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 9 çocuk annesi Nazlı Ayşe K. (46), yakalandı.

ADANA'da semt pazarında alışveriş yapan 3 kadının cüzdan ve cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 9 çocuk annesi Nazlı Ayşe K. (46), yakalandı.
Olay, Seyhan ilçesi Barboras Mahallesi'nde meydana geldi. 12 Haziran'da pazarda alışveriş yapan Şükran G. ile Sümeyye C.'nin cüzdan ve cep telefonları çalındı. 19 Haziran'da yine aynı pazarda Zeynep D.'nin cep telefonu ve cüzdanı çalındı. Her üç olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliğ ekipleri, şüphelinin eşkalini belirleyerek, pazarda önlem aldı. Nazlı Ayşe K., aynı pazarda dolaşırken yakalandı.
Hırsızlık suçundan kaydı olduğu saptanan Nazlı Ayşe K., emniyetteki sorgusunda, "Eşimden ayrıyım, çadırlarda kalıyorum. 9 çocuğum var" dedi.
Nazlı Ayşe K.  emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- Adana
Kaynak: DHA
Adana , Güncel

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