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Pazarda ihtiyaç sahipleri için tezgah kuruldu

BOLU Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası, her hafta pazartesi günü kurulan halk pazarında ihtiyaç sahipleri için yardım tezgahı kurdu.

16.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:32Pazarda ihtiyaç sahipleri için tezgah kuruldu

BOLU Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası, her hafta pazartesi günü kurulan halk pazarında ihtiyaç sahipleri için yardım tezgahı kurdu. İhtiyacı olanlar, tezgaha bırakılan sebze ve meyvelerden alabiliyor.

Manavlar ve Pazarcılar Odası, pazartesi günleri İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında ihtiyaç sahipleri için tezgah oluşturdu. Esnaf, meyve ve sebze yardımında bulunurken, ürünler, 'İhtiyaç sahipleri hiç çekinmeden sebze ve meyve ihtiyaçlarınızı ücretsiz alabilirsiniz' yazılı tezgaha konuldu. Gelenler, tezgahta poşetlere konulan sebze ve meyvelerden ihtiyaçları olduğu kadar alabiliyor.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, vatandaşların da yardımda bulunabileceğini ifade ederek, "Manav ve Pazarcılar Esnaf Odası olarak burada bizim amacımız kimseyi rencide etmeden, ihtiyaç sahiplerine, durumu muhtaç olan kişilere meyve ve sebze yardımında bulunmak. Sandığa pazarcılar koyuyor, normal vatandaş da alıp bırakabiliyor. Bizim burada en son olan müşterilerimiz var. Herkes saat 21.00- 22.00'de evinde bir elinde kumanda televizyon izlerken, bir elinde mandalina, portakal yerken, o an asıl bizim müşterilerimiz çıkıyor. Çöpçülerden önce çıkan müşterilerimiz, yani ihtiyaç sahibi olan asıl kişiler çıkıyor. Biz onlara vermek için bu sandığı kurduk. Her Pazartesi bunun devamını yapacağız" dedi.



Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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