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Pazarda kendisini uyaran polise 'Ölümden korkmuyorum' dedi

BURDUR'da halk pazarında alışverişe çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, evlerine gönderildi.

24.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:36
Pazarda kendisini uyaran polise 'Ölümden korkmuyorum' dedi

BURDUR'da halk pazarında alışverişe çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, evlerine gönderildi. Polisin evine gitmesini istediği Süleyman Karakaya (65), ölümden korkmadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkışlarını yasaklamasının ardından Burdur 'da polis ekipleri salı günleri kurulan halk pazarında kimlik kontrolü yaptı.

Merkez Akyaka köyünden gelen Süleyman Karakaya'nın da kimlik kontrolünde yasağa uymadığı belirlendi. Polislerin tüm uyarısına karşın eve gitmek istemediğini söyleyen Karakaya, "Ben şimdiye kadar kimseye yük olmadım. Olmak da istemem. Ben hasta değilim. Ben ölümden korkmuyorum. Bana bir şey olmaz. Ben Allah'tan korkuyorum" karşılığını verdi. Polisin "Seni pazara alamayız" demesine rağmen Karakaya, "Er yaşasan da öleceksin, geç yaşasan da öleceksin" dedi.

Gazi Savaş (81) ise, "Yasak olduğunu biliyorum. Çocuğum yok. Yardım edecek kimse yok. Mecbur pazara çıktım. Polis, jandarma, tek tek dolaşıp bana alışveriş mi yapacak. İsteyerek gelmedik, ama çare yok" diye konuştu.

Yasağa uymayan tüm vatandaşlar, valiliğin tahsis ettiği minibüsle evlerine gönderdi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Karakaya, Burdur, Polis, Güncel

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