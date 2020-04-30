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Pazarda koronavirüs tedbiri

Pazarda koronavirüs tedbiriKARAMAN'da etrafı bariyerlerle çevrili semt pazarında koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında alışverişe gelenler tek tek ateşleri ölçülüp, pazar alanına alınıyor.

30.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:53
Pazarda koronavirüs tedbiri
KARAMAN'da etrafı bariyerlerle çevrili semt pazarında koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında alışverişe gelenler tek tek ateşleri ölçülüp, pazar alanına alınıyor. Kalabalık oluşmaması için alışveriş yapıp ayrılanların yerine ise yeni kişiler içeri alınıyor. Kentte koronovirüs nedeniyle semt pazarlarında alınan tedbirler en üst düzeye çıkartıldı. Ali Şahane Mahallesi'ndeki semt pazarının sokaklara bağlanan etrafı bariyerlerle çevrildi ve tek giriş noktası oluşturuldu. Giriş noktasında da görevliler, alışverişe gelenlerin ateşlerini ölçüp, maskelerini kontrol edip pazar alanı içine alıyor. Pazar içinde da alışveriş yapanlar sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılıyor. Aynı şekilde pazarcılarında, maske ve eldivensiz satış yapmalarına izin verilmiyor. Kalabalık oluşmaması için alışveriş yapıp ayrılanların yerine ise yeni kişiler içeri alınıyor. Pazar alanına girmek için bekleyenlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Pazarda koronavirüs tedbiri

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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