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Pazarda maske takmayanlara ceza yağdı

İstanbul'da pazarlarda sosyal mesafe ve maske denetimini arttırılan polis ve zabıta ekipleri, maske takmayan vatandaşlara ve 20 yaş altı eleman çalıştıran pazarcılara ceza yağdırdı.

17.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:45
Pazarda maske takmayanlara ceza yağdı
İstanbul 'da pazarlarda sosyal mesafe ve maske denetimini arttırılan polis ve zabıta ekipleri, maske takmayan vatandaşlara ve 20 yaş altı eleman çalıştıran pazarcılara ceza yağdırdı. Ceza kesilen bir vatandaş, "Maske takmadığım için pişmanım" dedi.
İstanbul'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar semt pazarlarına akın etti. Esenyurt'ta korona virüs tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uymayan vatandaşlara ceza yağdı. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri ve Esenyurt zabıta ekipleri, pazarda maske kullanmayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği para ceza kesti. Sigortasız ve 20 yaş altı eleman çalıştıran bir pazarcıyı da tespit eden ekipler, cezai yaptırım uyguladı. Sık sık pazarda dolaşan ekipler, "sosyal mesafe" ve yasak olan "seç-al" konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü.
"MASKE TAKMADIĞIM İÇİN PİŞMANIM"
Maske takmadığı için ceza yiyen Abdullah Aytekin, "Normalde maskem var ancak yıkadım balkona astım. Evden acele çıkınca unuttum. Pazara gelirken maskemin olmadığını fark ettim. İki eczaneye uğradım, ikisinde de maske yoktu. Maske takmadığım için pişmanım" diye konuştu.
(Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Zabıta, Polis, Güncel
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