Pazarda Satmak İçin Bahçelerden Çaldıkları Sebzelerle Yakalandılar

Bursa
'da, semt pazarlarında satmak için bağ ve bahçelerden sebze ve meyve çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir
ve Karacabey
ilçelerindeki bağ ve bahçelerden sebze meyve çalındığı ihbarını aldı.
Ekipler, araştırma ve teknik takiplerinin ardından, iki bölgeden çalınan yaklaşık 8 ton ürün ile hırsızlıkta kullanılan aracı Yenişehir'de ele geçirdi.
Çaldıkları sebze ve meyveleri Bursa'da semt pazarlarında ucuza satmayı planladıkları öğrenilen 3 zanlı ise gözaltına alındı.
Çalınan ürünler sahiplerine teslim edildi.
Karacabey, Yenişehir, Bursa, Güncel
Kaynak: AA