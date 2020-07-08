Pazarda sosyal mesafesiz alışverişe polis denetimi

ESKİŞEHİR'de, geçen hafta kalabalığın olduğu semt pazarında, bu hafta polis ekiplerince maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Özellikle kadınların kalabalık oluşturarak, alışveriş yaptığı tezgahlarda ekipler, uyarılarda bulunup, yoğunluğu azalttı. Kentteki genel uygulamada ise restoran, kuaför ve kahveler dahil işletmelerde ve toplu taşıma araçlarında maske ile sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde her çarşamba günü sokaklara kurulan halk pazarında, geçen hafta kalabalık dikkat çekmiş ve pazar tezgahlarında sosyal mesafeye dikkat edilmeden alışveriş yapıldığı görülmüştü. Bu görüntülerin ardından Türkiye genelinde yapılan uygulamaya polis ekipleri, kalabalığın olduğu halk pazarından başladı. Sabah saatlerinden itibaren Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, giriş- çıkışlara demir bariyer koydu. Girişte herkesin ateşi ölçülürken, maskesi olmayanlara da polis ekiplerince maske dağıtıldı.

Pazarda uygulama yapan polis ekipleri, pazarcı esnafı ile alışveriş yapanlara maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle kadınların giyim tezgahlarında kalabalık oluşturduğu ve sosyal mesafeye dikkat etmediği gözlendi. Polis ekipleri, kalabalığın olduğu tezgahlarda, 'Maskemizi takalım, arkadaşlar maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Şu tezgahları da açalım, çok bitişiğiz. Kendi sağlığımız için biraz birbirimizden uzak duralım. Merak etmeyin herkes alışveriş yapacak. Ailenize ve sevdiklerinize hastalık bulaştırma riskini yaşatmayın' diye uyarılarda bulundu. Pazarda alışveriş yapanlar da polis ekiplerinin uyarıları üzerine sosyal mesafe uyarak, dolaşmaya devam etti.

RESTORAN VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlattığı uygulamalarda, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin yanı sıra kuaför, restoran, kahve ile toplu taşıma araçlarında uygulama yaptı. İşletmelerin koronavirüs tedbirleri kontrol edilirken, polisin denetiminde zabıta ekipleri, Gıda ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.