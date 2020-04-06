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Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında pazar ve marketlerde insanların sosyal mesafelerini korumaları gerektiği ifade edilirken seçmece ürün almaları ve maskesiz alışveriş yapmaları yasaklanmıştı.

06.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:50
Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında pazar ve marketlerde insanların sosyal mesafelerini korumaları gerektiği ifade edilirken seçmece ürün almaları ve maskesiz alışveriş yapmaları yasaklanmıştı. Ancak Esenyurt 'ta belediye ekiplerinin denetimlerine ve yoğun uyarılarına rağmen pazara akın eden vatandaşlar kuralları hiçe saydı.

Yeni tip korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlar kapsamında pazar yerlerinde maskesiz ve seçmece alışveriş yasaklanmıştı. Çok sayıda vatandaş Esenyurt'ta kurulan pazara akın etti, alının tüm tedbirlere ve Esenyurt'ta belediye ekiplerinin yoğun uyarılarına rağmen bazı vatandaşların kurallara uymadığı görüldü. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak pazarda alışveriş yaptığı görüldü. Bazı vatandaşların da maske takmadığı gözlendi. Pazarcılar ise alınan tedbirlere mümkün mertebe uyduklarını ifade ederek seçmeye izin vermediklerini belirttiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Güncel
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