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Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında pazar ve marketlerde insanların sosyal mesafelerini korumaları gerektiği ifade edilirken seçmece ürün almaları ve maskesiz alışveriş yapmaları yasaklanmıştı. Ancak Esenyurt'ta belediye ekiplerinin denetimlerine ve yoğun uyarılarına rağmen pazara akın eden vatandaşlar kuralları hiçe saydı.

06.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:54

Yeni tip korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlar kapsamında pazar yerlerinde maskesiz ve seçmece alışveriş yasaklanmıştı. Çok sayıda vatandaş Esenyurt 'ta kurulan pazara akın etti, alının tüm tedbirlere ve Esenyurt'ta belediye ekiplerinin yoğun uyarılarına rağmen bazı vatandaşların kurallara uymadığı görüldü.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak pazarda alışveriş yaptığı görüldü. Bazı vatandaşların da maske takmadığı gözlendi. Pazarcılar ise alınan tedbirlere mümkün mertebe uyduklarını ifade ederek seçmeye izin vermediklerini belirttiler.

ERDOĞAN CEZA VERİLECEK DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapmıştı. 3 adım kuralına uymayanlara ceza verileceğinin açıklayan Erdoğan şöyle konuşmuştu: "Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Güncel

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Pazarda koronavirüs tedbirlerine uyulmadı
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