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Pazarda terazi denetimi

Samsun'da pazar yerlerinde alım ve satıma uygun olmayan teraziler toplandı.

29.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:08Pazarda terazi denetimi
'da pazar yerlerinde alım ve satıma uygun olmayan teraziler toplandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi zabıta ekipleri iş birliğiyle yapılan terazi denetimleri sonucunda yasalara uygun olmayan terazilere el konuldu. Türkiş mevkinde kurulan pazara denetim yapan zabıta ekipleri bazı pazarcıların halk dilinde tabir edilen "Çin terazisi" kullandığını tespit etti. Yasalara uygun olmayan bu teraziler, zabıta ekipleri tarafından alındı.

"Amacınız tüketicinin korunması"

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Şube Müdürü Yusuf Günay, "Ölçme ve tartı aletleri kontrollerini 3516 sayılı Kanun gereği yapıyoruz. Bizler bu uygulamayı Samsun'da bulunan tüm pazar yerlerinde gerçekleştiriyoruz. Gramaj kontrolleri ve vatandaşın satın aldığı ürünlerin kontrollerini yapıyoruz. Vatandaşın satın aldığı ürünlerin tartımları hakkındaki uygunsuzluğu gidermek için bu işlemleri yapıyoruz. Amacınız tüketicinin korunmasıdır. Bize bağlı Samsun'da 56 farklı noktada kurulan pazarda bu çalışmaları yapacağız" dedi. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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