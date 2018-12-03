Pazardaki Etiketi Üretici Fiyatları Belirleyecek

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:16



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:16

Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren ekonomist Dr. Beyhan İncekara, "ÜFE'ye yönelik yapılacak her şey bir sonraki dönem TÜFE'yi düşürecektir. O yüzden maliyetleri biraz düşürmeye çalışırsak TÜFE otomatik olarak düşecektir" dedi. (İSTANBUL-DHA)Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.Buna göre kasımda yüzde 0,64 azalması beklenen enflasyon, yüzde 1,44 oranında düşüş yaşadı. Üretici fiyatları ise yüzde 2,53 oranında geriledi.Enflasyon rakamlarını değerlendiren Ekonomist ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi ve Ekonomist Dr. Beyhan İncekara, ana harcama gruplarında en yüksek düşüşün ulaştırmada olduğunu belirterek, "Bütün kalemlerde bir düşüş var. YEP (Yeni Ekonomik Programdaki) enflasyon hedefi 20,8 di. Merkez Bankasının da bu orana yakın bir beklentisi vardı. Özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyonla topyekün mücadele kapsamında özellikle belli ürünlerde, marketlerde indirimler yapıldı. Buna bağlı 1 Ağustos itibariyle alınan kredi faizlerinde indirim yapıldı, elektrik ve doğalgazda yılsonuna kadar zam yapılmaması konusunda karar alındı. Bunların tümü enflasyon oranlarının düşmesini sağladı.SIKILAŞMA POLİTİKALARI YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ GETİRDİEnflasyon oranlarında Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) çok önemli olduğunun altını çizen Ekonomist İncekara, "Çünkü bir dönem sonraki Tüketici Fiyat Endeksi'yi (TÜFE) etkileyecek en önemli faktör bu. Yani maliyetlerdeki artışlar. Bunların içinde enerji var, girdi maliyetleri var. Bu maliyetlerin düşürülmesi için yapılacak çeşitli hamleler bizim için önemli. Son 12 aylık ortalama değişim oranlarına baktığımızda bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5'lik bir artış görüyoruz. Bu süreçte Merkez Bankası'nın ve hükümetin uyguladığı sıkılaşma politikaları ile enflasyon baskılanmaya yönelik faaliyetler var. Enflasyonun düşürülmesi için özellikle ÜFE'ye müdahalede bulunulması gerekiyor. Döviz kuru artışı sebebiyle bir dönem tetiklense düşüş sağlanmıştır."YILSONU ENFLASYON ORANI DAHA DA DÜŞEBİLİR"Enflasyonun Türkiye'nin devam eden bir sorunu olduğunu dile getiren Ekonomist İncekara, "Bunu çözebilecek çeşitli hamleler yapılması gerekiyor. Yeni Ekonomik Program'da bunun bazılarını Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamıştı. 'Enflasyonla mücadele en önemli hedefimiz olacak. Buna bağlı yatırım ve üretimi destekleyen nitelikli işgücü sağlanacak' demişti. Ama dediğim gibi ÜFE'ye yönelik yapılacak her şey bir sonraki dönem TÜFE'yi düşürecektir. O yüzden maliyetleri biraz düşürmeye çalışırsak TÜFE otomatik olarak düşecektir" ifadelerini kullandı.Ekonomist İncekara açıklamalarının sonunda yılsonu enflasyon verisinin petrol fiyatlarındaki ve kurdaki düşüşle daha da düşebileceğini söyledi. - İstanbul