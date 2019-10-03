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Pazardaki hileli satışa tezgah kapatma cezası

Pazardaki hileli satışa tezgah kapatma cezasıTEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, perşembe pazarında gerçekleştirdiği denetimlerde hileli satış yaptığını tespit ettiği 2 pazarcının tezgahını kapattı.

03.10.2019 22:53
Pazardaki hileli satışa tezgah kapatma cezası
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, perşembe pazarında gerçekleştirdiği denetimlerde hileli satış yaptığını tespit ettiği 2 pazarcının tezgahını kapattı.
Semt pazarlarında gün boyunca denetimler gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde hileli mal satan pazar esnafına 5957 Sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği tezgah açmama cezası verdi.
Yapılan denetimlerde hileli mal satan pazar esnafına 1 hafta süre ile tezgah açmama cezası verirken zabıta ekipleri tezgah açılan yere bir pankart asarak ceza nedenini vatandaşlara duyurdu. Kapatılan tezgahlarda asılan pankartta şu ifadelere yer verildi: "Burada satış yapan esnaf vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış için tezgahı Zabıta Müdürlüğünce kapatılmıştır."
Vatandaşlar ise bu uygulamadan memnun kaldıklarını belirtti.
Pazardaki hileli satışa tezgah kapatma cezası

Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Zabıta, Genel

Kaynak: İHA

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