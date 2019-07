Pazardan aldığı tavukla çiftlik kurdu

Kazların suda yüzme görüntüler-Çiftlikteki hindi ve tavuklar-Girişimci Selçuk Özmen ile röportaj Pazardan aldığı tavukla çiftlik kurduAğrı'da, pazardan aldığı bir tavukla organik yumurta üretmeye başlayan çiftçi Selçuk Özmen, ürünleri rağbet görünce tavuk, hindi ve kaz beslediği çiftlik kurduÜrettiği yumurta ve beyaz eti Türkiye'nin dört bir yanına satan Özmen: "Şu an 2 binin üzerinde tavuğumuz, 500 hindi ve bin tane de Alman mastı dediğimiz cinsten kazımız var. Ürünlerimizi ağırlıklı olarak Kars, Ardahan, Bursa ve İstanbul gibi şehirlere gönderiyoruz"AĞRI AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Şehirden sıkılıp doğal hayat yaşamak için 3 yıl önce köyüne dönen Selçuk Özmen, pazardan aldığı tavukla ürettiği organik yumurtalar talep görünce tavuk, hindi ve kaz beslediği çiftlik kurup iş hayatına atıldı.Ağrı merkezden 3 yıl önce ailesiyle Eleşkirt ilçesine bağlı Çiftepınar köyüne yerleşen 4 çocuk babası Selçuk Özmen, pazardan aldığı bir tavukla organik yumurta üretmeye başladı.İlk etapta kendi ailesinin ihtiyacı için yumurta üreten, ardından eşinin desteğiyle tavuk sayısını arttıran Özmen, kısa süre sonra elde ettiği fazla yumurtaları il merkezindeki marketlere satmaya başladı.Özmen ve ailesi zamanla yumurtalara talebin çoğalması ve ahırlarında yer kalmaması üzerine çiftlik kurmaya karar verdi.Evinin yanındaki kendilerine ait 20 dönümlük araziyi çiftliğe dönüştüren Özmen, burada 400 metrekare büyüklüğünde modern bir tesis kurdu.Özmen, Türkiye'nin birçok ilinden vatandaşların sosyal medyadan talepleri üzerine çiftliğinde tavuğun yanı sıra kaz ve hindi de beslemeye başladı."Sadece bir tavuk kalmıştı, onuda 30 liraya satın aldım"Selçuk Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kargo firmasıyla anlaşarak Türkiye'nin dört bir yanına kanatlı hayvan ve yumurta gönderdiğini söyledi.Doğal yaşamı çok sevdiğini anlatan Özmen, huzuru köyde bulduğunu dile getirdi.Bir tavukla başladığı işte ürettiği yumurtaların talep görmesiyle kanatlı hayvan çiftliği kurduğunu kaydeden Özmen, ailece çiftlikte çalıştıklarını belirtti.Hedeflerinin Türkiye'nin 81 iline ve yurt dışına ihracat yapmak olduğunu aktaran Özmen, şöyle devam etti:"Hanımla bir gün evde otururken konuştuk; 'Köy yumurtası işine başlayalım mı, tavuklara bakar mısın' dedim. O da bana, 'Ben de sana yardımcı olurum beraber bakarız' dedi. Sabah kalkıp hemen hayvan pazarına gittim. Sadece bir tavuk kalmıştı, onu da 30 liraya satın aldım. Bir tavukla başladık ve bu zamanla 2 bin tavuğa çıktı. Sonraki dönemlerde de biz hindi palazı aldık ve onları büyüttük. Daha sonra vatandaşlardan kaz talebi olunca nasıl olsa biz bu işi yapıyoruz dedik. Kanatlı sektörüne girişimizden dolayı da tavuk, hindi besliyoruz, kaz da besleyelim dedik."Özmen, çiftlikte ürettikleri yumurtaları Erzurum, Kars, Ardahan ve Van'a da gönderdiklerini söyledi.Yumurtalarının organik olduğunu ve özel ambalajlarda satışa sunulduğunu aktaran Özmen, "Şu an 2 binin üzerinde tavuğumuz, 500 hindi ve bin tane de Alman mastı dediğimiz cinsten kazımız var. Ürünlerimizi ağırlıklı olarak Kars, Ardahan, Bursa ve İstanbul gibi şehirlere gönderiyoruz. Biz her yıl biraz daha büyümek, bu işi daha profesyonelce yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.Özmen, "Burası aile çiftliği. Anne, baba, kardeşlerin yanı sıra 2 elemanımız da var. Çiftlikte aktif olarak 6 kişi çalışıyoruz. Çiftçi diyor ki 'Biz hiç kazanmıyoruz, zarar ediyoruz.' Kardeşim çalışmıyorsun ki çalışırsan kazanırsın. Çalışana iş çok, para da kar da çok. İnternette görüp de çiftlik kurulmaz. Bu işi yapmak için işin ehline sormak lazım. Onlardan bilgi almak lazım." dedi.Çiftliğin adının "Osmanlı" olduğunu belirten Özmen, dedesi Osman Özmen'den esinlenerek bu adı verdiğini sözlerine ekledi.