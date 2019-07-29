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Pazardan aldıkları peynirden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, pazardan aldığı ve bozuk olduğu iddia edilen peynirden yiyen Fatma Ö. (68), oğlu Rüştü Ö. (36) ve yeğeni Hasan Ö. (41) zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

29.07.2019 22:04 Pazardan aldıkları peynirden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, pazardan aldığı ve bozuk olduğu iddia edilen peynirden yiyen Fatma Ö. (68), oğlu Rüştü Ö. (36) ve yeğeni Hasan Ö. (41) zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarından aldıkları beyaz peynirden yiyen Fatma Ö. oğlu Rüştü Ö. ve yeğeni Hasan Ö.'de bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görüldü. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri aile bireylerini İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Fatma, Rüştü ve Hasan Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, peynirden numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara götürüldüğü bildirildi.



Kayabaşı, İslahiye, Güncel

Kaynak: DHA

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