Pazarkapı Tarihi Dokusunu Yeniden Kazanacak

Trabzon
'un Ortahisar
ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi'ndeki 6 tarihi bina, Ortahisar Belediyesi ile Doğu Karadeniz
Kalkınma Ajansı (DOKA) arasında imzalanan protokol kapsamında, rekonstrüksiyon ve restore çalışmalarıyla yenilenecek.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
, DOKA'da düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Pazarkapı Mahallesi sınırları içerisinde Zağnos Vadisi'nin kuzeyinde kalan alanda Ortahisar Kaymakamlığı, Ortahisar Belediye hizmet binası ile ticaret ve konut birimlerini kapsayan kentsel tasarım projesine paralel rekreasyon çalışması yapıldığını söyledi. Söz
konusu alanda Ortahisar Belediyesi uhdesinde olan 6 tescilli tarihi binanın bulunduğunu belirten Genç, bu binalardan 5'inin zamana direnemeyip yıkıldığını ifade etti.
Genç, yıkılan 5 binaya Ortahisar Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon yapılacağını aktararak, şöyle devam etti:
"Diğer tarihi binamız olan Ahmet Arslan
Evi'ni de ilk etapta Aşhana Karadeniz Yemek Kültürünü Yaşatma Projesi ile restorasyon yaparak gün yüzüne çıkaracağız. Kent tarihinde ilk merkezlerinden biri olan ve tarihi evleri ile meşhur Pazarkapı Mahallesi, Trabzon'un yaşamına ışık tutan önemli sivil mimarlık örneklerine sahip. Alanın batısında Hoca Halil Cami, güneyinde Molla Siyah Cami, doğusunda Hacı Arif ve Tophane
hamamı, kuzeyinde ise sekiz direkli hamam yer alıyor. Buradaki tarihi mekanlara işlevsellik kazandırmak için çalışma yaparak ilçemize Sultan Ahmet gibi tarihi bir alan kazandırmış olacağız."
Genç, ayrıca unutulan yemek kültürünü de yaşatacaklarını kaydetti.
"Bölgemiz yemek kültürü açısından zengin"
DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman
da Türkiye
'nin yemek zenginliğinin henüz yavaş yavaş dünyada keşfedilmeye başlandığını belirterek, Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülecek olan Aşhana Evi Karadeniz Yemek Kültürünü Yaşatma Projesi'nin de bu anlamda önemli bir boşluğu dolduracağını vurguladı.
Bölgenin yemek kültürü açısından zengin olduğunu işaret eden Adıyaman, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yemeklerin hazırlanışında kullanılan malzemeler, yaşam stili, coğrafyası, insanları ve gelenekleri ile keşfedilmeye başlayan bölgemiz, yemek turizminin merkezi olma potansiyeline sahiptir. Önemli olan bu sınırsız potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilmek ve dünya turizm endüstrisine en iyi şekilde tanıtabilmektir. Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülecek olan bu proje ile Karadeniz yemek kültürünün hak ettiği ilgiye kavuşacağına inanıyorum."
Konuşmaların ardından Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin
Genç ile DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman arasında imzalandı.
Karadeniz,Ortahisar