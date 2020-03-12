Pazarkule'deki tavus kuşları güvenli bir alana taşındı
Türkiye'nin Yunanistan'a açılan sınır kapısı olan Pazarkule Gümrük Kapısı'nda bakılan 4 tavus kuşu, Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı biber gazı ve göz yaşartıcı bombadan etkilenmemesi için güvenli bir alana taşındı.
12.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:30
Türkiye 'nin Yunanistan 'a açılan sınır kapısı olan Pazarkule Gümrük Kapısı'nda bakılan 4 tavus kuşu, Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı biber gazı ve göz yaşartıcı bombadan etkilenmemesi için güvenli bir alana taşındı.
Türkiye'nin mültecilere sınır kapılarını açma kararı üzerine Avrupa'ya geçme hayaliyle Pazarkule Gümrük Kapısı'nda günlerdir bekleyen mültecilere, Yunanistan tarafından uygulanan biber gazı ve göz yaşartıcı bomba sadece mültecilere değil hayvanlara da zarar veriyor.
Pazarkule Gümrük Kapısı'nda, 4 tavus kuşu Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir alana taşındı.
(Koray Ustabaşı/İHA)
Türkiye'nin mültecilere sınır kapılarını açma kararı üzerine Avrupa'ya geçme hayaliyle Pazarkule Gümrük Kapısı'nda günlerdir bekleyen mültecilere, Yunanistan tarafından uygulanan biber gazı ve göz yaşartıcı bomba sadece mültecilere değil hayvanlara da zarar veriyor.
Pazarkule Gümrük Kapısı'nda, 4 tavus kuşu Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir alana taşındı.
(Koray Ustabaşı/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan, Türkiye, Güncel
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