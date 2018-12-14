Pazarkule ve İpsala'nın Modernizasyon Çalışması 2019'da Başlayacak

Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'deki sınır kapılarındaki yenileme çalışmalarının tamamlanması ve "Tek Durak" sisteminin uygulanmaya başlamasıyla sınır kapılarındaki yoğunluğun azalacağını söyledi.
Zıpkıkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan
'a açılan Hamzabeyli
Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini Yunanistan
'a açılan Pazarkule ve İpsala
Sınır Kapılarında ise çalışmaların 2019'da başlayacağını belirtti.
Sınır kapılarının modernizasyonu için önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Zıpkınkurt, "Gümrük kapılarını yenileme çalışması devam ediyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki çalışmaların yüzde 65'i tamamlandı. Geçtiğimiz ay İpsala Sınır Kapısı'nın modernizasyonu için ihale yapıldı. 2019'un başında ocak ayında ilk kazmanın vurulacağını tahmin ediyorum. Edirne için en önemli olan sınır kapısı da Pazarkule Sınır Kapısı, projesi çiziliyor, zemin etütleri yapıldı. Modernizasyon çalışmaları en yakın zamanda Pazarkule Sınır Kapısı'nda başlayacak." şeklinde konuştu.
Zıpkınkurt, kapıların modernize edilmesinin yoğun günlerde yaşanan araç ve tır kuyruklarını en aza indireceğini belirtti.
"Geçiş süreleri kısalacak"
Edirne'deki sınır kapılarının hem ihracat hem de turizm yoğunluğu açısından önemli olduğunu vurgulayan Zıpkınkurt, şöyle devam etti:
"Kapıların modern olması daha hızlı geçişin olmasını sağlar. Bildiğiniz gibi Ticaret Bakanlığı
tarafından bazı sınır kapılarında 'Tek Durak' sistemi uygulanıyor. Bu sistem kısa süre içinde Edirne'de de uygulanmaya başlayacak. Mevcut sistemde muayene memurundan ayrı polisten ayrı işlem yapılıyordu. 'Tek Durak' sistemiyle bu işlemler bir durakta yapılacak ve süre kısalacak.
İpsala Sınır Kapısı'nın yenilenmesi için 540 günlük bir süre öngörülüyor. Tabi hem kapı çalışırken yeniden yapılanma da başlayacak. İkisi bir arada yürüyeceği için bir sıkıntı olmaz. Aynı şekilde Pazarkule Sınır Kapısı'nda da bu yönde bir çalışma olacak. Pazarkule'nin projesi son aşamada en kısa sürede orada da çalışmalar başlayacak ve Edirne'deki sınır kapılarının tamamı modern hale kavuşacak."
14 Aralık 2018 Cuma 17:03