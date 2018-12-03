Pazarlama Gurusu Kotler, Dünya Pazarlama Zirvesi'nde Konuşacak

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:03



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:03

Dünyaca ünlü pazarlama gurusu Prof. Dr. Philip Kotler, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde, yarın gerçekleştirilecek Dünya Pazarlama Zirvesi'nde konuşmacı olarak yer alacak.İTO'dan yapılan açıklamaya göre, "modern pazarlamanın babası" olarak anılan dünyaca ünlü pazarlama gurusu Prof. Dr. Philip Kotler, İTO'nun ev sahipliğini yaptığı Dünya Pazarlama Zirvesi'ne (World Marketing Summit-WMS) konuşmacı olarak katılacak.Zirvenin açılış konuşmasını, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile birlikte gerçekleştirecek olan Kotler, aynı zamanda gün boyu düzenlenecek üç oturumda da sunum gerçekleştirecek.Yarın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek zirveye, İstanbul iş dünyasının önemli isimleri de katılacak.