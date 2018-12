Pazarlama Profesyonelleri ve Akademisyenleri İstanbul'da Buluştu

13 Aralık 2018 Perşembe 15:08



13 Aralık 2018 Perşembe 15:08

- ALTINBAŞ Üniversitesi ve Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD) ortak girişimiyle Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu'nun (PAAYS) 8'incisi İstanbul 'da düzenlendi.Altınbaş Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı sempozyum, Prof. Dr. Joseph Hair'in yanı sıra ünlü veri analiz şirketleri IPSOS ve Nielsen'den araştırmacılar ile Türkiye genelinden 50'yi aşkın üniversiteden katılımcıyı bir araya getirdi.Sempozyum kapsamında dünyaca ünlü pazarlamacı, Multivariate Data Analysis kitabının yazarı, Prof. Dr. Joseph F. Hair, kendi geliştirdiği bir analiz programı olan Smart-PLS eğitimini verdi. Türkiye'ye ilk kez gelen Prof. Dr. Hair'e, çalışmalarında kendisine sürekli atıfta bulunan akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Sempozyumda ayrıca, pazarlama alanında akademi ve sektör arasında köprüler kurma hedefiyle programın bir kısmı Pazarlama Araştırması Temsilcileri'ne ayrıldı. 50'den fazla üniversiteden yaklaşık 170 akademisyen ve sektörel temsilcinin katıldığı sempozyumun ilk gününde Prof. Dr. Joseph F. Hair, katılımcılara tüm gün süren bir eğitim vererek katılımcıların sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Hair, "İstatistik derslerini zorla geçen bir öğrenciyken istatistiğin pazarlamada ne kadar önemli olduğunu gördüm ve bir pazarlamacı olarak burada bir hedef pazar olduğunu farketmem beni bu işin kitabını yazmaya yöneltti" dedi.Sempozyumun ikinci gününde ise Ipsos 'tan Serkan Ceran ve Selçuk Akbaş, 'Makinenin içgörü üretme yetisi' ve Nielsen'dan Abidin Emre Ersoy 'Pazarlama araştırmalarında ağırlıklandırmanın ne zaman ve nasıl kullanılması gerektiği' temalı birer sunum yaptı."HAIR'İN KİTAPLARI TÜM BİLİM DALLARINI ETKİLİYOR"Sempozyuma ev sahipliği yapan Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Ercan Gegez ise şöyle konuştu:"Bu hafta Philip Kotler ve Joseph Hair'in Türkiye'de olması biz pazarlama akademisyenleri için büyük bir mutluluk oldu. Joseph Hair dünya çapında ünlü bir bilim insanı ve kitapları sadece pazarlama alanını değil, çok değişkenli analiz yöntemleriyle uğraşan tüm bilim dallarını etkiliyor. 50 farklı üniversiteden katılımın sağlandığı bu sempozyuma Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi olarak ev sahipliği yapmış olmaktan ve Hair'le beraber diğer değerli konuşmacılarımızı ağırlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.PROF. DR. JOSEPH F. HAIR HAKKINDAUniversity of South Alabama ( ABD ), Mitchell College of Business DBA (İşletme Doktorası) program direktörü olan Joseph Hair, dünya çapında 600'den fazla üniversitede kullanılan, 110 binin üzerinde atıf alan, 70'den fazla kitabın yazarıdır.Academy of Marketing Science (Pazarlama Bilimleri Akademisi) ve Societyfor Marketing Advances derneklerinin seçkin üyeleri arasında yer alan Hair'in birçok makalesi Journal of Marketing Research, Journal of Academy of Marketing Science, Journal of Retailing, Long Range Planning, ve Journal of Marketing Theory & Practice gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır. Pazarlama Bilimleri Akademisi (Academy of Marketing Science) tarafından Harold Berkman Yaşam Boyu Hizmet ödülüne layık görülen, Pazarlama Yönetimi Birliği (Marketing Management Association) tarafından ise Yılın En Yenilikçi Pazarlama Uzmanı (Innovative Marketer of the Year) seçilen Joseph Hair aynı zamanda yine Pazarlama Bilimleri Akademisi tarafından verilen Yılın En İyi Pazarlama Eğitmeni (Marketing Educator of the Year) ve Pazarlama Eğitiminde Mükemmellik (Outstanding Marketing Teaching Excellence) ödüllerinin de sahibidir. - İstanbul