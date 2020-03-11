Pazarlama ve İhracat Direktörlüğü’ne Aslı Ör getirildi
Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirleri ileri taşıyan çözümler sunan Karsan'da bu kapsamda "Pazarlama ve İhracat Direktörlüğü" görevine Aslı Ör getirildi.
11.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:21
Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirleri ileri taşıyan çözümler sunan Karsan'da bu kapsamda "Pazarlama ve İhracat Direktörlüğü" görevine Aslı Ör getirildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Karsan Otomotiv, Aslı Ör, İhracat, Ekonomi
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