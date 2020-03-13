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'Pazarlama ve Teknoloji' ödülü aldılar

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, P&G Türkiye ve SnA Consulting ile birlikte geliştirdiği Propensity (Eğilim) Model Çalışması ile "Yılın En İyi CRM Teknolojisi" alanında 2020 MarTech (Pazarlama ve Teknoloji) Ödülü'nün sahibi oldu.

13.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:43
'Pazarlama ve Teknoloji' ödülü aldılar

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, P&G Türkiye ve SnA Consulting ile birlikte geliştirdiği Propensity (Eğilim) Model Çalışması ile "Yılın En İyi CRM Teknolojisi" alanında 2020 MarTech (Pazarlama ve Teknoloji) Ödülü'nün sahibi oldu.

CarrefourSA alınan ödülle ilgili yaptığı açıklamada, rekabetin çok yüksek olduğu hızlı tüketim ürünleri ve perakende sektöründe, pazarlama dinamiklerini doğru belirlemenin ve pazarlama iletişimini doğru müşterilerle doğru zamanda yapmanın kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Halihazırda toplam kitle veya manuel kurallar ile seçilen kitlelere yapılan pazarlama iletişimlerinin alışverişe oranının da yüzde 1 seviyesinde gerçekleştiği de açıklamada belirtildi.

MİLYARLARCA SATIR ANALİZ EDİLDİ, KAMPANYALARA DÖNÜŞ 5 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

CarrefourSA, P&G Türkiye ve SnA Consulting ile birlikte milyarlarca satıra denk gelen 55 bin ürüne ait verileri P&G kategorisi özelinde analiz eden bir model geliştirdi, belirlenen hedef kitlelere gönderilecek uygun kampanya dinamiklerini belirledi, doğru hedef kitleye SMS aracılığı ile ulaştı. P&G ürünleri özelinde CarrefourSA müşterilerine gerçekleştirilen kampanyalara dönüş oranları, genel kitle kampanyalarına kıyasla ortalama 5 kat artış gösterdi. Bazı kategorilerde ise bu artış, 10 kata kadar çıktı.  Kampanyalara dönüş yapan kitlenin yüzde 30'u, kampanya çıkılan kategori için yeni müşteri olurken hedef kitle üzerinde marka tercihlerine göre özelleştirilmiş tekliflerle, kampanya dönüşlerinden yüzde 40 daha fazla ciro elde edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sabancı Holding, Carrefour, Türkiye, Ekonomi

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