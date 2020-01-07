Kiğılı'nın yeni nesil buluşma serisi Kiğılı Talks, "fikirleriyle heyecan yaratanlar" sloganıyla farklı sektörlerden çok sayıda katılımcıyı ağırlayacak.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, akademisyenlerden girişimcilere, fikir önderlerinden trendleri oluşturanlara, iş dünyasına yön verenlerden oyunu değiştirenlere kadar birçok ismi aynı çatı altında toplayan Kiğılı Talks, yeni nesil ekosisteminde hedef kitleyi bir araya getirmeye devam ediyor.

Pazarlamasyon iş birliği ile düzenlenecek olan buluşma serisinin üçüncüsü, 9 Ocak Perşembe günü Zorlu PSM'de "New Discoveries Day" temasıyla gerçekleşecek.

Etkinlikte, Accenture Dijital İş Entegrasyonu Yöneticisi Olcayto Cengiz ile SAP Orta Doğu Bölgesi Pazarlama Direktörü Erdem Aksakal, hikayelerini katılımcılarla paylaşacak.

"Fikirleriyle heyecan yaratanlar" sloganı ile başlayan etkinlik dizisinde bu kez, yeni şeyleri keşfetmek adına, hayatlarında yeni sayfalar açmayı göze alanlar bir araya gelecek.

Profesyoneller başta olmak üzere, ekonomi, moda, yaşam, sanat, teknoloji ve dijital dönüşümü yakından takip etmek isteyen herkesi tek platformda bir araya getirmeyi hedefleyen Kiğılı Talks'un bir sonraki buluşması "New Generation HR Day" ile Zorlu PSM Sky Lounge'de ücretsiz olarak katılımcıları ağırlayacak.

Kaynak: AA