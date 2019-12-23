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Pazarlar'a yeni hizmet binası

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, inşaatı devam eden Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu.

23.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:39 Pazarlar'a yeni hizmet binası
'nın Belediye Başkanı Bilal Demirci, inşaatı devam eden Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Başkan Demirci'ye yüklenici firma Heysa inşaat yetkilileri tarafından inşaatın ilerleyişi hakkında bilgiler verildi.

Heysa İnşaat yetkilileri, Adnan Menderes Mahallesi Kuyupınar mevkiinde inşaatı devam eden Emniyet Müdürlüğü hizmet binası bin 35 metre kare kullanım alanına sahip olacağını ve toplam maliyetinin 4 milyon 700 bin lira olduğu belirttiler.

Başkan Demirci, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatı ile yapımına başlanan ve 4.7 milyon maliyetli yapımı yüzde 50 aşamasına gelen İlçe emniyet binamızda incelemelerde bulunduk. Bodrum kat, zemin ve birinci kattan oluşan bin 35 metrekare kullanımlı binamız 2020 yazında tamamlanıp halkımızın hizmetine açılacaktır" dedi. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Bilal Demirci, Pazarlar, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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