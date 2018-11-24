Pazarlar, Belediye Kontrolünde

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri semt pazarlarındaki denetimlerini sürdürüyor.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar ile pazar esnafının temiz ortamda alışveriş yapabilmesi için denetimlere başladı. Ekipler,pazarlardaki dağınıklığı önlemek ve vatandaşların pazarda rahat hareket edebilmesi için çizgi ihlali yapan esnaflara gerekli uyarılarda bulundu. Fiyat etiketi olmayan esnaflara da gerekli ihtarlarda bulunan zabıta ekipleri, tezgahta satılan her bir ürün üzerinde kilogram fiyatını belirten tek etiket bulundurulması gerektiğini bildirdi. Zabıta denetimleri ise vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de semt pazarlarının temizliğine ayrı bir önem veriyor. Şehrin 8 ayrı noktasında bulunan kapalı pazarlarda temizlik çalışmasının aksatılmadan yapıldığını belirten yetkililer, "Pazarcı esnafın tezgahlarını toplamasının hemen ardından ekiplerimiz bölgede önce katı atık temizliği yapıyor. Ardından da bölge tazyikli suyla yıkanmaktadır" dedi. - KOCAELİ
24 Kasım 2018 Cumartesi 19:12