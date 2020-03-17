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Pazarlar'da ev yangını: 1 ölü

Kütahya'nın Pazarlar ilçesindeki ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

17.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:13
Pazarlar'da ev yangını: 1 ölü
Kütahya 'nın Pazarlar ilçesindeki ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yakuplar Atatürk Mahallesinde Ramazan Özdemir'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangın sırasında evinden çıkamayan engelli 50 yaşındaki Nurullah Özdemir can verdi.

Jandarma olayla alakalı soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ramazan Özdemir, Pazarlar, Kütahya, 3. Sayfa

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