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Pazarlar'da halk toplantısı

Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamlığı tarafından organize edildiği halk toplantısı, yoğun bir katılımla gercekleştirildi.

29.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:53Pazarlar'da halk toplantısı
'nın Kaymakamlığı tarafından organize edildiği halk toplantısı, yoğun bir katılımla gercekleştirildi.

Toplantısına Pazarlar Kaymakamı Yunus Emre , İlçe Belediye Başkanı Bilal Demirci, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi, vişne kiraz ve tarım konuları ön plana çıktı.

Vatandaşlar, toplantıda sorunlar ve isteklerini ileterek ve çözüm bulmaya çalıştılar. Kaymakam Fırat, Başkan Demirci ve ilgili daire amirleri ise vatandaşların sorularına cevap verdiler.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "İlçemizin olmazsa olmazı Kentsel Dönüşüm Projesidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin yapım projesi için Mimari uygulama projeleri (tüm 60 metrekare ve 100 metrekare müstakil konut tipleri, 90 ve 120 metrekare apartman tipi konutlar, konut altı ticarethaneler, 1 adet cami), mühendislik hizmetleri projeleri (statik. Elektrik, Mekanik), çevre düzenleme (peyzaj) projesi çizimi tamamlandı. Ayrıca Bakanlık tarafından Proje alanında bulunan yapıların yeniden değerlendirilmesi için Gedaş Gayrimenkul Değerlendirme firmasına ihale etti. Önümüzdeki günlerde alanda bulunan binaların, arsaların ve arazilerin yeniden değerlendirilmesi için hak sahipleri ile bire bir görüşmeler yapılacaktır. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin sağlıklı ve hızlı yürümesi için işin takipçisiyiz. Kaymakamımız sayın Yunus Emre Fırat ile birlikte ilçemiz için çalışacağız" dedi.

Kaymakam Yunus Emre Fırat, yaptığı konuşmada halk toplantılarının her ay rutin olarak yapılacağını söyledi. Fırat, " Her ay rutin olarak yapacağımız halk toplantılarımızda sizlerin dertlerini, sorunlarınızı ve istekleriniz dinleyeceğiz ve çözüm üretmeye çalışacağız. Bu arada dolandırıcılara ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlarımızın güvenlik güçlerine her zaman yardımcı olması gerekiyor. Hepimizin ortak noktası ilçemizin huzur ortamı içinde gelişimine katkı sunmak olmalıdır: Hep beraber ilçemiz için çalışacağız " diye konuştu. - KÜTAHYA

Pazarlar, Kütahya, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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