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Pazarlar'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

10.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:10Pazarlar'da otomobil devrildi: 3 yaralı
'nın ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Sunal (30) yönetimindeki 06 BF 8983 plakalı otomobil, Pazarlar-Kütahya kara yolunun 3. kilometresinde buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Mehmet Ali Sunal ile otomobildeki eşi Sual ve 4 yaşındaki kızı Ayşe Hansa Sunal, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ali Sunal, Pazarlar, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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