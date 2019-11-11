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Pazarlar'da 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans verildi.

11.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:30Pazarlar'da 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans
'nın ilçesinde 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans verildi.

Birçok davetlinin ayakta dinlediği konferansa konuşması olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı Süleyman Sarı katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Daire Başkanı Süleyman Sarı'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Peygamberimizin aile hayatı, ailenin önemi konularını dile getirdi. Sarı, Peygamberimizden ve sahabelerden örnekler vererek Peygamberimiz ve aile yaşantısını anlattı.

Program sonrası Sarı'ya Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ve İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu tarafından günün anısına hediye takdim edildi. - KÜTAHYA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Pazarlar, Kütahya, Hac, Güncel

Kaynak: İHA

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