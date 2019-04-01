01 Nisan 2019, 12:18
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Pazarlar'da Seçimin Galibi Ak Parti

Pazarlar

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde seçimi galibi AK Parti oldu.

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde seçimi galibi AK Parti oldu.

Belediye Başkanlığı için İlçede 11 sandıkta oy kullanılırken, 2407 seçmenin oylarının 1745'ini alan Ak Parti adayı Bilal Demirci ilçe belediye başkanı oldu. Erdoğan'ın rakiplerinden MHP adayı Cavit Erdoğan 590, Saadet Partisi adayı Bilal Selçuk 30, BTP adayı Ayhan İşi 3, İyi Parti adayı İbrahim Yılmaz ise 39 oy aldı.

Belediye Meclisi seçiminden çıkan sonuçlara göre de Pazarlar Belediye Meclisinde Partilerin dağılımı ise Ak Parti 8 ve MHP 1 olarak belirlendi

İl genel Meclisi Üyeliği için ilçe genelinde 20 sandıkta 4033 seçmen oy kullandı. Ak Parti 2675, MHP 652, Saadet Partisi 65, BTP 10, CHP 203 ve İyi Partisi 197 oy aldı.

2 İl Genel Meclisi Üyesinin seçileceği Pazarlar İlçesinden Ak Partiden 2 İl Genel Meclis Üyesi seçildi. - KÜTAHYA MHP, Kütahya, Pazarlar, AK Parti, Politika
Kaynak: İHA