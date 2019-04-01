Pazarlar'da Seçimin Galibi Ak Parti

Kütahya
'nın Pazarlar
İlçesinde seçimi galibi AK Parti
oldu.
Belediye Başkanlığı için İlçede 11 sandıkta oy kullanılırken, 2407 seçmenin oylarının 1745'ini alan Ak Parti adayı Bilal Demirci
ilçe belediye başkanı oldu. Erdoğan'ın rakiplerinden MHP
adayı Cavit Erdoğan
590, Saadet Partisi
adayı Bilal Selçuk
30, BTP adayı Ayhan İşi
3, İyi Parti adayı İbrahim Yılmaz
ise 39 oy aldı.
Belediye Meclisi seçiminden çıkan sonuçlara göre de Pazarlar Belediye Meclisinde Partilerin dağılımı ise Ak Parti 8 ve MHP 1 olarak belirlendi
İl genel Meclisi Üyeliği için ilçe genelinde 20 sandıkta 4033 seçmen oy kullandı. Ak Parti 2675, MHP 652, Saadet Partisi 65, BTP 10, CHP
203 ve İyi Partisi 197 oy aldı.
2 İl Genel Meclisi Üyesinin seçileceği Pazarlar İlçesinden Ak Partiden 2 İl Genel Meclis Üyesi seçildi. - KÜTAHYA
MHP, Kütahya, Pazarlar, AK Parti, Politika
Kaynak: İHA