Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pazarlara koronavirüs düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle pazarlarda açıkta sebze-meyve satılamayacak, tezgahların arasında en az 3 metre mesafe olacak, satış yerleri en geç 19: 00'a kadar faaliyet yürütebilecek.

27.03.2020 00:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:07
Pazarlara koronavirüs düzenlemesi
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle pazarlarda açıkta sebze-meyve satılamayacak, tezgahların arasında en az 3 metre mesafe olacak, satış yerleri en geç 19: 00'a kadar faaliyet yürütebilecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Pazarlara koronavirüs düzenlemesi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

THY’nin New York seferlerine koronavirüs engeli Ekonomi
THY'nin New York seferlerine koronavirüs engeli
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı Ekonomi
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı bazı tedbirler aldı Ekonomi
Merkez Bankası, koronavirüse karşı bazı tedbirler aldı
Van’da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Ekonomi
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Ekonomi
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

00:49: THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu - Ekonomi 00:07: Pazarlara koronavirüs düzenlemesi - Ekonomi 23:56: Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi - Haberler 23:56: AB liderlerinden Kovid-19 toplantısı - Ekonomi 23:54: BDDK'dan çağrı merkezi personeli istihdamına ilişkin açıklama Açıklaması - Ekonomi 23:47: Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi - Haber 23:47: Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi - Ekonomi 20:02: Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz - Ekonomi 17:00: Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir - Ekonomi 16:20: Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü - Ekonomi