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Pazarlarda 3 metre kuralı uygulaması başladı

Pazarlarda 3 metre kuralı uygulaması başladı Pazarcı esnafından pazarda korona duası Bahçelievler Belediyesi zabıta ekiplerinden pazar alanlarında denetim Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri de artık temel gıda ve temizlik gibi zaruri olmayan ürünlerin dışında satışın yasak olduğu...

27.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:53
Pazarlarda 3 metre kuralı uygulaması başladı
Pazarcı esnafından pazarda korona duası
Bahçelievler Belediyesi zabıta ekiplerinden pazar alanlarında denetim
İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri de artık temel gıda ve temizlik gibi zaruri olmayan ürünlerin dışında satışın yasak olduğu pazarlarda denetlemelerde bulundu. Pazarda bulunan tezgahlardaki mesafelerin 3 metre olması sağlanırken, kurallara uymayan satıcılar uyarıldı. Bir pazarcı ise korona virüsün bir an önce son bulması için ellerini açarak dua etti.
İçişleri Bakanlığı, korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni yayımlanan genelgeyi 81 ilin valiliklerine gönderdi. Yayımlanan genelgeyle birlikte semt pazarı yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Sosyete pazarı başta olmak üzere süs eşyası, çanta gibi eşyaların satıldığı pazarlar geçici bir süreliğine kapatılacak. Pazar tezgahları arasındaki mesafe 3 metre olması sağlanacak. Bu kapsam doğrultusunda Bahçelievler Zabıta Müdürlüğü ekipleri Zafer Mahallesi ve Kocasinan Mahallesi'nde bulunan pazarlara denetim gerçekleştirdi. Pazarda bulunan tezgahlardaki mesafelerin 3 metre olması sağlandı kurallara uymayan satıcılar ekipler tarafından uyarıldı. Zabıta ekipleri aynı zamanda pazar esnafına eldiven ve maske kullanmaları gerektiğini hatırlattı. Maskesi ve eldiveni olmayan bazı satıcılara ekipler tarafından maske ve eldiven verildi. Zabıta ekipleri pazarcılara alışveriş esnasında, ürünleri kendilerinin vermeleri gerektiğini söyledi kurallara uymayan vatandaşları da uyardı.
"Hayat eve sığar"
Ülkenin bu hastalıktan bir an önce kurtulması için korona duası okuyan Murat Çelebi "İnsanlar sağlık Bakanı'nın dediği gibi kendi Ohal'ini kendisi belirleyecek. Pazarcı olarak imkanım olsaydı samimi olarak evimden çıkmazdım. Vatandaşlara hizmetçiyiz biz bizler de tehlike altındayız ailemize bulaştırma riskimizde var. Zor durumdayız, herkese evinizde kalın diyorum, bakanın da dediği gibi; hayat eve sığar" dedi.
Yeni genelgeyi güzel bulduğunu ifade eden Elif Ünal ise " İyi buldum ben kendi eldivenimi getirmiştim; ama belirli bir süre yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Gerekmedikçe dışarıya çıkmıyorum fazla kalabalık olmadan evime dönmek istiyorum" İfadelerini kullandı. Öte yandan genelde kapsamında pazarların akşam saat 19.00 itibariyle kapatılmasına karar verildi. Pazarlarda 3 metre kuralı uygulaması başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçelievler, Zabıta, Genel

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Pazarlarda 3 metre kuralı uygulaması başladı

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