Pazarlarda kışlık hazırlamak için alışveriş başladı

YAZ sebze ve meyvelerini kışın da tüketmek isteyen vatandaşlar, kurutma, konserve ve turşu yapmak için semt pazarlarının yolunu tuttu.

İzmir'deki semt pazarlarında taze bezelye ve salatalık satışları artarken, esnaf birkaç hafta sonra fiyatları düşmesi beklenen tarla domatesinde talep patlaması yaşanacağını belirtiyor. Salatalık turşusu yapmak isteyenlerin pazara sıklıkla geldiğini söyleyen esnaf Beytullah Çay, müşterilerin bir seferde 10 ile 20 kilo arasında salatalık aldığını dile getirdi. Domateste ise fiyatların düşüşe geçmesine karşın kışlık konserve yapmak için henüz erken olduğunu belirten Çay, "Domatesin kilosu 6 TL'den 3.5 TL'ye indi. Pazarda 2 TL'den 5 TL'ye kadar domates var. Kışlık domates için daha erken. En az 1-1 buçuk ay sonra kışlık için almaya başlarlar. Tarlada mahsul yeni başladı. Salatalık turşusu yapmak için gelenler oluyor. 1 TL'den 3 buçuk TL'ye kadar salatalık var. Turşu yapmak için 10 kilodan 20 kiloya kadar alan oluyor" dedi.

Kışlıklar için alışveriş yapmaya başladıklarını anlatan vatandaşlardan Sabri Enez de 20 kilo salatalık aldığını söyleyerek, "6 nüfusa bakıyorum. Domatesin zamanı değil. Ama turşu yapmaya başladık. Bütün kış yetiyor" dedi.

Haftanın birçok günü pazarda tezgah açtığını belirten Gürsoy Türkan, pandemi döneminde harcamaların giyimden çok gıdaya harcandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Sadece sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde satışlarımız etkilendi. Foça Gerenköy'den domates getiriyorum. 3 kilosu 10 TL'den satıyorum. Birkaç hafta sonra fiyatlar düşmeye başlar."

KIŞLIK BEZELYEYE YOĞUN TALEP

Kışın kullanmak üzere saklanan sebzelerden bezelye sattıklarını belirten Hüseyin Sarıkaya, tarlalarda barbunya başlamadığı için fiyatının 12-14 TL düzeyinde seyrettiğini açıkladı. Bezelyeye talebin yüksek olduğunu kaydeden Sarıkaya, "Bezelye alan 5-6 kilo alıp dolabına koyuyor. Kilosu şu anda 5 TL. Sebzeler arasında en makulü o. 6-7 kiloyu ayıkladığınızda yarımşardan buzluğa 10 paket koyabiliyorsunuz. Böylece bir kışı idare ediyorsunuz. Bezelyede fiyat düşmez. Çünkü artık sonlara geldik. Kuruma başlayınca bezelye kartlaşıyor. O yüzden insanlar yavaş yavaş tamamladı. Sonra fasulye barbunya başlar. Barbunya Fethiye'den geliyor şu anda. Kilosu 14 TL. Ama yerli Bozdağ barbunyaları başladığı zaman fiyatlar 6-7 TL'ye düşecek" diye konuştu.

Müşterilerden Figen Kayan ise şunları söyledi:

"Pazarda fiyatlar yüksek. 5 TL'den aşağı bir şey yok. Kışlık için alışveriş yapmak istiyorum. Bezelye bile yüksek geliyor. Her yaz bezelye, barbunya, taze fasulye atıyorum buzluğa."