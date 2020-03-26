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Pazarlarda koronavirüs sessizliği

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi, Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, koronavirüs salgını nedeniyle halkın pazara çıkmadığını belirterek, "Eldiven ve maskelerimizi takıyoruz.

26.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:57
Pazarlarda koronavirüs sessizliği

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi, Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, koronavirüs salgını nedeniyle halkın pazara çıkmadığını belirterek, "Eldiven ve maskelerimizi takıyoruz. Mallarımızı seçtirmiyoruz. Fiyat olarak çok düştü. Halkı pazara bekliyoruz" dedi.

Çorlu'da, perşembe günleri kurulan ve ilçenin en büyük sebze ve meyve pazarı olan Perşembe Pazarı'na koronavirüs salgınında alınan tedbirler nedeniyle halk ilgi göstermedi. Fiyatların düştüğünü ve pazarlarda her türlü tedbirlerin alındığını belirten Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üzket, "Koronovirüs tedbirlerimizi aldık. Eldiven ve maskelerimizi takıyoruz. Mallarımızı seçtirmiyoruz. Fiyat olarak çok düştü. Halkı pazara bekliyoruz. Esnafın yarısından çoğu açmadı. Zaten işlerin durgunluğunun da etkisinden dolayı esnaf açmadı" dedi.

Çorlu Belediyesi'nin pazarlardan işgaliye parası almadığını ifade eden Üstek, "Yaşanan süreçte  Çorlu Belediyesi esnafımızdan işgaliye parası almıyor. Süreç bitene kadar" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel

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